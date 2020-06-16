Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского Главу государства Владимира Зеленского в Гродно и передал подарок.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Украине.

Во вторник, 16 июня, состоялась встреча Посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем Руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой.

В ходе встречи украинской стороне было передано приглашение президента Республики Беларусь Александра Лукашенко адресованное Президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом и принять участие в III Форуме регионов, который пройдет в октябре 2020 года в городе Гродно.

Помимо этого, посол передал Зеленскому и его супруге Елена подарок от белорусского лидера — белорусские вышиванки.