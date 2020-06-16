Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Украине.
Во вторник, 16 июня, состоялась встреча Посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем Руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой.
В ходе встречи украинской стороне было передано приглашение президента Республики Беларусь Александра Лукашенко адресованное Президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом и принять участие в III Форуме регионов, который пройдет в октябре 2020 года в городе Гродно.
Помимо этого, посол передал Зеленскому и его супруге Елена подарок от белорусского лидера — белорусские вышиванки.
- 11 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко предстоящий визит Президента Владимира Зеленского в Беларусь.
- В тот же день украинская делегация встретилась в Минске с российской стороной Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Представители ОБСЕ не принимали участие во встрече.