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Лукашенко підписав декрет про передачу влади в Білорусі у разі його вбивства

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет про заходи, які повинна буде вжити влада країни у разі його вбивства.

Воскресенье, 9 мая 2021, 10:58

Про це повідомляє його прессслужба.

Лукашенко підписав “Декрет про захист суверенітету і конституційного ладу” вранці 9 травня. Згідно з документом, влада в Білорусі у разі вбивства “президента” перейде до прем’єр-міністра.

“При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або воєнний стан, а Радою Безпеки визначається перелік заходів щодо їхнього забезпечення. Рішення Ради Безпеки є обов’язковими для всіх і підлягають безумовному виконанню”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним питанням буде питання проведення виборів і що рішення про їхнє проведення прийме Рада безпеки за участю губернаторів.

Як пише пресслужба, декрет спрямований на збереження незалежності та суверенітету країни й набуває чинності з моменту його підписання.

Позиція України щодо Лукашенка

Раніше Дмитро Кулеба зазначав, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка, яка відбулася 23 вересня, “не означає його визнання легітимним главою держави”.

У жовтні Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було 44 особи.

У листопаді ЄС офіційно ввів персональні санкції проти Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені у зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.

  • 4 травня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що санкції Євросоюзу проти Білорусі обернуться проблемами для самої Європи.
Теги: Беларусь, убийство, Александр Лукашенко

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