Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь", який регламентує межі застосування силовиками зброї та спецзасобів щодо громадян.

Про це повідомляє державне агентство “БелТА”.

Документ вносить зміни до законів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ і ряду інших правоохоронних органів і воєнізованих організацій.

Новий закон уточнює умови й межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки.

Тепер співробітники правоохоронних органів не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті їхнього застосування, якщо воно здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів. Крім того, міліцію наділили правом застосовувати бойову і спеціальну техніку при припиненні “масових заворушень”, а також забороняти громадянам вести фото- і відеознімання та звукозапис.

Силовики зможуть проводити особистий огляд і огляд транспорту під час затримання.

Правоохоронців також звільнили від відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті застосування фізичної сили, спецзасобів, зброї, бойової та спеціальної техніки, “якщо таке застосування здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів”.

Але, як і раніше, спочатку співробітник повинен попередити про це. Виняток становлять випадки, коли “зволікання створить безпосередню небезпеку для життя” військовослужбовця або інших людей, а також може “спричинити інші тяжкі наслідки”.