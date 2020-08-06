Лукашенко позвал генпрокуроров Украины и РФ для расследования ситуации с «вагнеровцами»

Об этом сообщает белорусское издание “Белта”.
“Положите втроем (генеральные прокуроры, – ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной, и которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы”, – сказал Лукашенко.
Он добавил, что председатель Следственного комитета Беларуси доложит им вместе с Комитетом госбезопасности оперативную информацию, а также информацию следователей.
При этом Лукашенко отметил, что если прокуроры не приедут – вопрос решат без них. Однако он все же считает, что генпрокурорам трех стран стоит собраться вместе.
“Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет”, – сказал он.
Напомним, правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.
В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.
- В Беларуси в отношении задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнер” открыто уголовное дело по статье “подготовка терактов”.
- Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Киев может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской частной военной компании “Вагнер”.
- Министерство иностранных дел Украины получило список задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнера”.
- Лукашенко заявил, что на юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков.
- Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных в Беларуси “вагнеровцев”.