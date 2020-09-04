Президента Беларуси Александра Лукашенко внесли в базу сайта "Миротворец" из-за сотрудничества с российскими захватчиками и посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщают #Буквы.

3 сентября украинский волонтерский проект “Миротворец”, который называет себя “Центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка” внес в свою базу белорусского лидера Александра Лукашенко.

Президента назвали “пособником пророссийских террористов и российских захватчиков”. Причиной для этого стала передача России задержанных белорусскими правоохранителями боевиков частной военной компании “Вагнера”, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

Также Лукашенко обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Речь идет о предложении Лукашенко в ЕС создать украинско-белорусский союз с ним как главой обоих государств.

Это предложение якобы была озвучена Лукашенко премьер-министру Польши и экс-президенту Европейского совета Дональду Туска в 2014 году. Об этом Туск недавно рассказал в интервью польскому изданию Onet.