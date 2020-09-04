Об этом сообщают #Буквы.
3 сентября украинский волонтерский проект “Миротворец”, который называет себя “Центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка” внес в свою базу белорусского лидера Александра Лукашенко.
Президента назвали “пособником пророссийских террористов и российских захватчиков”. Причиной для этого стала передача России задержанных белорусскими правоохранителями боевиков частной военной компании “Вагнера”, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.
Также Лукашенко обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Речь идет о предложении Лукашенко в ЕС создать украинско-белорусский союз с ним как главой обоих государств.
Это предложение якобы была озвучена Лукашенко премьер-министру Польши и экс-президенту Европейского совета Дональду Туска в 2014 году. Об этом Туск недавно рассказал в интервью польскому изданию Onet.
- Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
- Эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста. По меньшей мере три человека погибли во время протестов. Происходят и задержания журналистов, которые провоцируют протесты представителей СМИ.
- 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина — среди иностранных государств, которые влияют на внутреннюю ситуацию в его стране.
- При этом Лукашенко ссылался на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что в протестах в Беларуси участвуют “украинские экстремисты”.