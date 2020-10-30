Такое заявление он сделал на встрече с коллективом МВД, информирует агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, он обозначил “красные” линии, которые не стоит переступать.

“Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил”, – сообщил он.

По словам Лукашенко, “те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем“.

“Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать”, – предупредил Лукашенко.

Он добавил, что на протесты необходимо реагировать “красиво, чтобы комар носа не подточил”.

Лукашенко также дал понять, что не намерен покидать страну под давлением протестов, сообщает издание TUT.by.

“Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни… Если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее. У нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили”, – отметил он.