Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

“Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) – пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции”, – отметил Лукашенко.

“Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции”, – добавил он.

Лукашенко уточнил, что уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие.

“Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 % литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место”, – сообщил он.

Лукашенко добавил, что Беларусь уже проходила период санкций.

“Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо”, – сказал он.