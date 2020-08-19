Лукашенко пригрозил Зеленскому и ЕС за «разжигание беспорядков»

Об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.
Так, по линии министерства иностранных дел Лукашенко поручил “организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси”.
“Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения … И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается”, – подчеркнул он.
“Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас обучение контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что-то случится”, – добавил Лукашенко.
Касательно работя СМИ, то президент отметил, что они должны “разъяснять, рассказывать, предупреждать людей” о том, что протесты – это “путь в пропасть”. По его мнению, также нельзя допустить столкновений с “братским народом – русскими”.
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