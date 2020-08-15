Об этом он сказал на совещании в Минске, сообщает БЕЛТА.
“Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства”, – заявил Лукашенко.
Он добавил, что против Беларуси “фактически по сценарию разворачивается агрессия”.
“Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились”, – отметил президент Беларуси.
Позже издание сообщило, что Лукашенко уже позвонил Путину. Они обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- Сегодня, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.