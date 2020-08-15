Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране представляет угрозу и "Союзному государству", поэтому он намерен обсудить ее с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на совещании в Минске, сообщает БЕЛТА.

“Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства”, – заявил Лукашенко.

Он добавил, что против Беларуси “фактически по сценарию разворачивается агрессия”.

“Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились”, – отметил президент Беларуси.

Позже издание сообщило, что Лукашенко уже позвонил Путину. Они обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.