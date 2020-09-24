Об этом сообщает белорусское информагентство БелТА.
“Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно”, – заявил Лукашенко.
По его словам, вступление в должность президента может критиковаться, только если это мероприятие не проведено по закону.
“У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка – это же определенное время занимает”, – добавил он.
Кроме того, по мнению Лукашенко, “отдельные государства занимают неконструктивную позицию”.
“Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие”, – отметил он.
- Накануне в Минске во Дворце независимости прошла официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Это шестая по счету. Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту.
- Ряд стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них: Германия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. А министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал тайную инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко дискредитирующей.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой государства.
- После тайной инаугурации Александра Лукашенко в Беларуси активизировались протесты. Митинги проходили в большинстве городов страны, участников разгоняли силой.
- Европейский Союз не признает легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в этой стране.