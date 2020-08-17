Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где сегодня проходит забастовка, и обратился к рабочим.

Об этом сообщает БелТА.

Он заявил, что повторных президентских выборов, которых хотят протестующие и участники забастовки, не будет.

“Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”, – сказал Лукашенко рабочим.

Также он добавил, что в случае повторных выборов заводы придут в упадок.

“Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все”, – сказал Лукашенко.

В ответ собравшиеся начали скандировать “Уходи!”

На это президент ответил “Спасибо. Можете еще покричать!”