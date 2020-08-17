Об этом сообщает БелТА.
Он заявил, что повторных президентских выборов, которых хотят протестующие и участники забастовки, не будет.
“Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”, – сказал Лукашенко рабочим.
Также он добавил, что в случае повторных выборов заводы придут в упадок.
“Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все”, – сказал Лукашенко.
В ответ собравшиеся начали скандировать “Уходи!”
На это президент ответил “Спасибо. Можете еще покричать!”
- Ранее сообщалось, что в Минске до тысячи человек вышли на провластный митинг в поддержку президента Александра Лукашенко на площади Независимости.