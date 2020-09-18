Об этом сообщается на сайте премии.
“Шнобелевская премия” (The Ig Nobel Prize) — это шуточная награда за достижения, “которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься”. Она является пародией на престижную международную награду — Нобелевскую премию.
В этом году церемония награждения проходила в онлайн-формате.
Лауреатами 30-й “Шнобелевской премии” в области медицинского образования в этом году стали лидеры 9 стран:
- Жаир Болсонару — Бразилия
- Борис Джонсон — Великобритания
- Нарендра Моди — Индия
- Андрес Мануэль — Мексика
- Александр Лукашенко — Беларусь
- Дональд Трамп — США
- Тайип Эрдоган — Турция
- Владимир Путин — Россия
- Гурбангулы Бердымухамедов — Туркменистан
Отмечается, что награды присуждены за “использование вирусной пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь больше непосредственного влияния на жизнь и смерть, чем ученые и врачи”. Лауреатов отобрали на основе “многочисленных сообщений в новостях”.
Примечательно, что для Александра Лукашенко это уже вторая “Шнобелевская премия”. Он уже получил ее в 2013 году. Тогда ему была присуждена премия мира за то, что он запретил публичные аплодисменты. Также ее получила милиции Беларуси за арест однорукого человека в связи с нарушением запрета.
- С прошлогодними лауреатами Шнобелевской премии можно ознакомиться в материале.