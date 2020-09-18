Президенты Беларуси, РФ, США, Туркменистана и других стран получили "Шнобелевскую премию" за свою реакцию на пандемию коронавируса.

Об этом сообщается на сайте премии.

“Шнобелевская премия” (The Ig Nobel Prize) — это шуточная награда за достижения, “которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься”. Она является пародией на престижную международную награду — Нобелевскую премию.

В этом году церемония награждения проходила в онлайн-формате.

Лауреатами 30-й “Шнобелевской премии” в области медицинского образования в этом году стали лидеры 9 стран:

Жаир Болсонару — Бразилия

Борис Джонсон — Великобритания

Нарендра Моди — Индия

Андрес Мануэль — Мексика

Александр Лукашенко — Беларусь

Дональд Трамп — США

Тайип Эрдоган — Турция

Владимир Путин — Россия

Гурбангулы Бердымухамедов — Туркменистан

Отмечается, что награды присуждены за “использование вирусной пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь больше непосредственного влияния на жизнь и смерть, чем ученые и врачи”. Лауреатов отобрали на основе “многочисленных сообщений в новостях”.

Примечательно, что для Александра Лукашенко это уже вторая “Шнобелевская премия”. Он уже получил ее в 2013 году. Тогда ему была присуждена премия мира за то, что он запретил публичные аплодисменты. Также ее получила милиции Беларуси за арест однорукого человека в связи с нарушением запрета.