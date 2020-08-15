Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, информирует государственное информационное агентство БЕЛТА.

Лукашенко, в частности, отметил, что его волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних стран — в Польше и Литве, где “проходят военные учения натовских войск”.

“Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств— Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема”, – сообщил он.

“Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно”, – распорядился Лукашенко.

Как объясняет агентство “Интерфакс-Запад”, в Беларуси силы специальных операций включают в себя 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду (Витебск) и 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка).

Стоит отметить, что в Гродно, как и в других белорусских городах, проходят акции протеста, связанные с результатами президентских выборов.

Как информирует местное издание “Вечерний Гродно”, сегодня в центре города собрались тысячи людей. Изначально они сформировали “цепь солидарности”, а затем провели митинг.

По данным белорусской редакции “Радио Свобода”, в 15:00 на площади Ленина в Гродно собралось около 10 тысяч человек с бело-красно-белыми флагами, шарами и плакатами “Лукашенко в отставку”.

Люди скандировали “Лукашенко, уходи!”

Протестующие также подали городским властям свои требования. Они, в частности, потребовали отставки Александра Лукашенко, немедленного освобождения всех политзаключенных, отставки и ареста руководителей МВД, за применение оружия в отношении участников мирных акций, а также отставки и ареста членов ЦИК и ее главы Лидии Ермошиной.

СПРАВКА. Гродно — город в Беларуси, административный центр Гродненской области. Город расположен в западной части области, вблизи границы с Польшей и Литвой (в 15 и 30 км соответственно).