Covid-19 Украина

обновлено 24.11.2020 в 13:02

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Лукашенко рассказал, каким образом народ может отстранить его от власти

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его можно отстранить от власти. Однако это возможно сделать только с помощью одного способа.

Вторник, 24 ноября 2020, 13:27

Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, передает БелТА.

Так, Лукашенко отметил, что западные государства “строят различные схемы воздействия на белорусские власти и президента с целью свержения действующего строя”. Однако он уверен, что его можно отстранить от должности, но только одним способом.

“Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции”, – отметил он.

Напомним, что предстоятель Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин объявил об анафеме непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто (Канада), в присутствии верующих архиепископ зачитал Архиерейское послание с объявлением анафемы непризнанному президенту Александру Лукашенко.

  • Ранее сообщалось, что Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Европейского союза против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и 40 чиновников.
Теги: протесты, Лукашенко, студенты

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