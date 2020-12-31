Об этом сообщает БелТА.
“Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало – большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство”, – заявил он.
Также Лукашенко напомнил, что именно он остается “дежурным по стране”, пока “все пьют”.
“Когда все пьют – а на Новый год все пьют, – хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым”, – сказал он.
- Ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы задержали группу террористов. Они якобы везли тонны оружия через территорию Украины.