Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своим предновогодним желанием, общаясь с журналистами и сотрудниками белорусского Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Он хотел бы, чтобы народ когда-нибудь сказал ему "спасибо".

Об этом сообщает БелТА.

“Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало – большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство”, – заявил он.

Также Лукашенко напомнил, что именно он остается “дежурным по стране”, пока “все пьют”.

“Когда все пьют – а на Новый год все пьют, – хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым”, – сказал он.