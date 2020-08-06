Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что множество раз ссорился с российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров, но при этом они являются друзьями.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

“Мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы и остаемся друзьями. В том плане, что я ему могу сказать все, что считаю нужным. Он мне тоже может сказать. Даже по-мужски можем матюкнуться друг на друга”, – признался Лукашенко.

По его словам, на крик президенты в ходе споров все же не переходили.

“Я все-таки аккуратный в этом отношении. А у Путина нет привычки кричать. Я могу где-то рыкнуть, но какой смысл? Повода никогда такого не было, чтобы именно кричать. Но эмоционально обсуждая темы, доказывая друг другу, как в народе говорят, чуть ли не за грудки хватали друг друга – это у нас почти каждую встречу бывало, когда мы один на один обсуждали какие-то вопросы”, – сказал президент Беларуси.

На вопрос Гордона о том, есть ли конфликт между Лукашенко и Путиным, президент Беларуси заявил, что определенное напряжение существует.

“Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности. Простите за нескромность”, – сказал Лукашенко.