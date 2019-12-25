Об этом он заявил в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.

Он считает, что это связано с тем, что в Украине начали заниматься языковым вопросом, тем самым “русских начали душить”.

“Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению”, — сказал он.

Также Лукашенко возмущен тем фактом, что украинцы не сумели ответить ему, как отстаивали Крым.

“Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал — де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю? Тишина. Вот ответ на вопрос. Я исхожу из реальной ситуации, а давать оценки – чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией”, — сказал Лукашенко.