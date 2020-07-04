Об этом он заявил во время выступления на торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси.

Лукашенко считает, что люди из других стран, в частности украинцы и россияне, завидуют гражданами его страны, ведь Беларуси удалось избежать вооруженных конфликтов и обеспечить спокойствие.

“Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось”, – сказал Лукашенко.

При этом, он сравнил усилия Беларуси по сдерживанию коронавируса с тем, что происходило в Европе и США.

“Посмотрите на Америку – богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу – им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в США 60 млн безработных, голодные бунты. Мы – не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах”, – добавил он.