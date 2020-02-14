В руководстве Российской Федерации намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует “БЕЛТА”.

Он рассказал, что на переговорах с РФ белорусская сторона всегда требует равных условий.

“Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны – намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: “Давайте включим Беларусь в состав России”, – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что народ Беларуси никогда не захочет пойти по этому пути.

“Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, – 120 % скажут “нет”, – рассказал Лукашенко.

По его словам, в экономическом плане на Беларусь в РФ начинают давить с разных сторон.

“Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? Вот в чем вопрос”, – сообщил президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что в российских СМИ описывают интеграцию двух стран “как поглощение Беларуси Россией”.

“Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду”, – заверил политик.