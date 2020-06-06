Об этом он заявил во время встречи с журналистами, сообщает издание TUT.BY.

Лукашенко отметил, что ранее тот заявил, что в свое время президент Беларуси вызвал доверие у его бабушки благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки.

“Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята”, – сказал Лукашенко.

Он считает, что такие люди как Цепкало “идут на выборы, чтобы перевернуть страну и дестабилизировать обстановку”.

“Страну они не получат… Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году”, – добавил президент.

Как известно, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок.