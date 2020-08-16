Об этом шла речь во время его выступления на митинге в его поддержку, трансляцию вел канал “Радыё Свабода”.
Как известно, сегодня, 16 августа, на площади Независимости в Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Во время мероприятия Лукашенко вышел на сцену и обратился к демонстрантам с речью.
Белорусский лидер заявил, что результаты выборов не могут быть сфальсифицированными и отверг идею повторного голосования.
“Выборы состоялись. Не может быть более 80% фальсификаций. […] Нас хотят уничтожить. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы, а работать кто будет?”, — сказал он.
Также в своей речи Лукашенко обвинил лидеров иностранных государств, в частности, Украины, выступающих за проведение новых выборов.
“Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство, приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы […] никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация”, — заявил он.
В то же время депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич с трибуны митинга объявил, что возможность новых выборов есть, но “решать должен парламент, а не улица”, пишет “Наша Ніва”.
“Мы должны не позволить разделить нас. Те люди, которые стоят на улицах и идут сюда — не враги. Мы должны не позволить, чтобы судьба страны решалась на улице”, — цитирует Гайдукевича “Спутник“.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС подчеркнули, что не принимают результаты президентских выборов в этой стране.