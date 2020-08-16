Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против повторного проведения президентских выборов, заявив, что результаты голосования не могли быть сфальсифицированы.

Об этом шла речь во время его выступления на митинге в его поддержку, трансляцию вел канал “Радыё Свабода”.

Как известно, сегодня, 16 августа, на площади Независимости в Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Во время мероприятия Лукашенко вышел на сцену и обратился к демонстрантам с речью.

Белорусский лидер заявил, что результаты выборов не могут быть сфальсифицированными и отверг идею повторного голосования.

“Выборы состоялись. Не может быть более 80% фальсификаций. […] Нас хотят уничтожить. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы, а работать кто будет?”, — сказал он.

Также в своей речи Лукашенко обвинил лидеров иностранных государств, в частности, Украины, выступающих за проведение новых выборов.

“Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство, приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы […] никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация”, — заявил он.

В то же время депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич с трибуны митинга объявил, что возможность новых выборов есть, но “решать должен парламент, а не улица”, пишет “Наша Ніва”.

“Мы должны не позволить разделить нас. Те люди, которые стоят на улицах и идут сюда — не враги. Мы должны не позволить, чтобы судьба страны решалась на улице”, — цитирует Гайдукевича “Спутник“.