Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что странам, которые предлагают помощь Беларуси, сначала следует “навести порядок у себя”.
Он считает, что некие иностранные агенты “раскачивают обстановку в стране”.
“Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов… Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим”, – заявил Лукашенко.
Он считает, что мирные акции и протесты – это метод “убаюкивания” бдительности властей.
“Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций”, – заявил президент республики.
Что касается международного посредничества Лукашенко отметил:
“Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите”.
Как известно, такую помощь Беларуси предлагали Россия, Литва, Латвия, Германия и Эстония.
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