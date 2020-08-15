Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что странам, которые предлагают помощь Беларуси, сначала следует “навести порядок у себя”.

Он считает, что некие иностранные агенты “раскачивают обстановку в стране”.

“Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов… Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим”, – заявил Лукашенко.

Он считает, что мирные акции и протесты – это метод “убаюкивания” бдительности властей.

“Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций”, – заявил президент республики.

Что касается международного посредничества Лукашенко отметил:

“Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите”.

Как известно, такую помощь Беларуси предлагали Россия, Литва, Латвия, Германия и Эстония.