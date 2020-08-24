Об этом сообщает БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология, поэтому те, кто не поддерживает власть, должны быть отстранены от работы.
“И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно”, – сказал Лукашенко.
Также он заявил, что нужно “разбираться” с теми учителями, которые поддержали “другой лагерь”.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- Накануне тысячи людей по всей Беларуси в очередной раз вышли на марш против режима Лукашенко.