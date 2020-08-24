Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология, поэтому те, кто не поддерживает власть, должны быть отстранены от работы.

“И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно”, – сказал Лукашенко.

Также он заявил, что нужно “разбираться” с теми учителями, которые поддержали “другой лагерь”.