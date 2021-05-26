Лукашенко виступив із заявою щодо інциденту з літаком Ryanair: головні тези

Він виступив із заявою під час зустрічі з парламентаріями, членами конституційної комісії та представниками держуправління у середу, 26 травня. Про це повідомляє провладний Telegram-канал Пул Первого та видання “Беларусь сегодня”.
Зокрема, Лукашенко заявив, що в літаку авіакомпанії Ryanair, який екстрено приземлився в Мінську 23 травня, перебував “терорист”. За його словами, про це знали далеко за межами Білорусі.
“Як ми мали діяти? У нас постійно мінують літаки з IP-адрес в Польщі, Литві та Латвії. Ми довели інформацію про мінування до екіпажу, у них був час, щоб прийняти рішення. ХАМАС – не ХАМАС – не має значення”, – заявив Лукашенко.
Він також назвав брехнею інформацію про те, що літак змусив сісти винищувач. За його словами, завданням винищувача було забезпечувати зв’язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації.
“Пілоти радилися з господарями літака та аеропортом у Вільнюсі, але вирішили приземлитися в Мінську. У них був час, щоб прийняти рішення”, – сказав невизнаний президент.
Лукашенко погодився, що маневр з розворотом до Мінська, коли до Вільнюса було 70 кілометрів, здається нелогічним, але спитав, чому інші аеропорти не прийняли літак.
За його словами, літак Ryanair повернули назад ще й біля білоруської атомної електростанції й тим самим запобігли катастрофі.
“Літак розвернувся поблизу БелАЕС, а якби бомба дійсно була – нам що, мало Чорнобиля? Винищувач був піднятий абсолютно за всіма правилами, я думав про безпеку країни, я не міг допустити, щоб літак впав на голови наших людей. Я діяв законно, так буде і надалі. Але не встиг літак сісти, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу. Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо”, – сказав він.
Крім того, Лукашенко прокоментував інформацію про те, що на борту могли перебувати співробітники Комітету державної безпеки (КДБ).
“Три особи вийшли з літака в Мінську, щоб не повертатися з Вільнюса, але з них зробили фейкових співробітників КДБ”, – обурюється невизнаний президент.
Лукашенко назвав Романа Протасевича терористом та звинуватив в участі у війні на Донбасі та вбивствах людей на Сході України.
“Один екстреміст зі своєю спільницею. Але нехай тепер його численні західні захисники дадуть відповідь на питання: на які спецслужби ця людина працювала? Не тільки він, а й його спільниця [йдеться про дівчину Протасевича Софію Сапегу]. Західні захисники повинні відповісти на питання: хто йому платив за участь у війні на Донбасі? Цього вони, напевно, бояться найбільше. Тому підняли виття. Досвід найманця у нього великий. Покидьок, який вбивав людей на південному сході України. Ці факти відомі не тільки у нас і в братській Росії, але і у всьому світі. І він особливо це не приховував. Власне, і тут, в Білорусі, він і його спільники також збиралися влаштувати бійню і кривавий заколот”, – сказав Лукашенко.
Він додав, що в ситуації з цим рейсом діяв законно.
Нагадаємо, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.
Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.
24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, зізнається у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.
- Після інциденту Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
- Глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.