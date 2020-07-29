Об этом сообщило белорусское издание “БЕЛТА”.

“Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным событием, которое произошло сегодня ночью. Иначе его не назовешь”, – заявил Лукашенко на экстренной встрече с руководителями силовых структур.

При этом президент Беларуси сообщил, что смотрит на реакцию россиян.

“Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, чуть ли не мы их сами сюда завезли. Разумеется, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо немедленно обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит”, – рассказал Лукашенко.

В то же время он заявил, что не имеет цели “опорочить Россию”.