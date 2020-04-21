Covid-19 Украина

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Лукашенко выступил против ношения в школе защитных масок: глупость несусветная

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это "несусветной глупостью".

Вторник, 21 апреля 2020, 18:39

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться “горючими антисептиками на этаноле” и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.

“Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят”, – сказал Лукашенко.

По его мнению, лучше проветрить класс, чтобы было свежо.

“Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то “упражняется”, скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят”, – подчеркнул президент Беларуси.

В Беларуси коронавирусом заразились больше шести тысяч, скончался 51 человек.

Теги: Александр Лукашенко, Коронавирус

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