Лукашенко выступил против ношения в школе защитных масок: глупость несусветная

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться “горючими антисептиками на этаноле” и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.
“Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят”, – сказал Лукашенко.
По его мнению, лучше проветрить класс, чтобы было свежо.
“Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то “упражняется”, скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят”, – подчеркнул президент Беларуси.
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