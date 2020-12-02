В среду, 2 декабря, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша планирует при поддержке НАТО захватить западные земли страны, поскольку считает их исторически польскими.

Об этом Лукашенко заявил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности с участием президента РФ Путина, передает БелТА.

По его словам, ситуация в Беларуси обострилась после внешнего вмешательства.

“Дело, цитирую, “в исторической принадлежности белорусских земель Польше”. Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я, как президент, и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют”, – заявил Лукашенко.

Глава Беларуси уверен, что таким образом Европа пытается реализовать идею “санитарного коридора между ЕС и РФ”, которую планировали воплотить в жизнь еще в 90-х. Лукашенко и Путин якобы понимают, что события в Беларуси – “это трамплин для давления на Россию”.