Об этом он заявил в интервью российским СМИ.
“Да, мы перехватили этот разговор. Как бы вы не хихикали над этим, это реальный разговор. Если хотите послушать реальную запись – к [главе ФСБ России Александру] Бортникову. Это собственность ФСБ”, – заявил Лукашенко.
Тем не менее Лукашенко сказал, что обнародовать эту часть “разговора” может теперь только ФСБ РФ, в его распоряжении этой записи больше нет.
“Диск положил ему, реальную запись эту перехваченную с секретного телефона […] документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда”, – сказал он.
Также Лукашенко заявил, что в Беларуси под Гродно развернули центр радиоэлекронной разведки, который защищает Беларусь от “внешней агрессии”.
- 5 сентября Telegram-канал “Пул первого”, который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко, опубликовал анонсированный политиком “перехват переговоров” Германии и Польши о фальсификации отравления Алексея Навального.