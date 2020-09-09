Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что существует неопубликованная часть якобы перехваченного телефонного "разговора Варшавы и Берлина", в котором шла речь об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

“Да, мы перехватили этот разговор. Как бы вы не хихикали над этим, это реальный разговор. Если хотите послушать реальную запись – к [главе ФСБ России Александру] Бортникову. Это собственность ФСБ”, – заявил Лукашенко.

Тем не менее Лукашенко сказал, что обнародовать эту часть “разговора” может теперь только ФСБ РФ, в его распоряжении этой записи больше нет.

“Диск положил ему, реальную запись эту перехваченную с секретного телефона […] документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда”, – сказал он.

Также Лукашенко заявил, что в Беларуси под Гродно развернули центр радиоэлекронной разведки, который защищает Беларусь от “внешней агрессии”.