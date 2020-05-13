Об этом он заявил во время совещания.

Лукашенко считает, что людям лучше находится на воздухе, чем в закрытых помещениях.

“Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там, где-то будут запертыми. Это и военные люди были, и которые переболели… Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была.

Ну и что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись”, – заявил Лукашенко.

Как известно, 9 мая в Беларуси, несмотря на эпидемию коронавируса, состоялся военный парад по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.