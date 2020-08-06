Об этом он сказал на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, пишет белорусское издание “Белта”.

“Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно “любят” – мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем”, – заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси уже задержаны немало людей, которые хотели дестабилизировать ситуацию в стране. И речь идет не только о задержании членов ЧВК.

“Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители”, – подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко также заверил, что государство не допустит дестабилизации ситуации в стране во время выборов.