Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что достиг договоренности с лидером России Владимиром Путиным о совместном использовании войск при возникновении угрозы с Запада.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

В частности, Лукашенко проинформировал, как обсуждал с Путиным так называемую угрозу с Запада.

“У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним”, – отметил Лукашенко.

При этом он заверил, что “ни один солдат из России не пересек” границу Беларуси.

“Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства”, – объявил Лукашенко.

По его мнению, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, поскольку угроза есть и в отношении самой РФ.

“Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию”, – считает Лукашенко.

“Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем”, – добавил он.

Лукашенко, говоря о военной угрозе, выразил мнение, что она действительно существует.

“То, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда – 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего – вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать”, – заявил Лукашенко.

Он считает, что Беларусь может превратиться “в театр военных действий”, где “будут решаться не наши вопросы”.