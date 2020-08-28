Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.
В частности, Лукашенко проинформировал, как обсуждал с Путиным так называемую угрозу с Запада.
“У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним”, – отметил Лукашенко.
При этом он заверил, что “ни один солдат из России не пересек” границу Беларуси.
“Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства”, – объявил Лукашенко.
По его мнению, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, поскольку угроза есть и в отношении самой РФ.
“Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию”, – считает Лукашенко.
“Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем”, – добавил он.
Лукашенко, говоря о военной угрозе, выразил мнение, что она действительно существует.
“То, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда – 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего – вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать”, – заявил Лукашенко.
Он считает, что Беларусь может превратиться “в театр военных действий”, где “будут решаться не наши вопросы”.
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