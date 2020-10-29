Об этом сообщает БелТА.

Такое заявление он сделал в связи с протестами в Польше из-за ужесточения запрета абортов.

По его словам, протесты начались не только из-за решения суда по абортам, а еще и из-за “фальсификации выборов”.

“Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось”, – заявил он.

Лукашенко считает, что одной из причин протестов стали “экономические проблемы” Польши”.

Также он в очередной раз подчеркнул, что в белорусских протестах есть польский след, и что события в Минске и других городах Беларуси развивались по чьей-то наводке.

“Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше – спусковой крючок: для крестьян – пушнина, для женщин – аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли”, – сказал он.