Об этом сообщает БелТА.
Такое заявление он сделал в связи с протестами в Польше из-за ужесточения запрета абортов.
По его словам, протесты начались не только из-за решения суда по абортам, а еще и из-за “фальсификации выборов”.
“Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось”, – заявил он.
Лукашенко считает, что одной из причин протестов стали “экономические проблемы” Польши”.
Также он в очередной раз подчеркнул, что в белорусских протестах есть польский след, и что события в Минске и других городах Беларуси развивались по чьей-то наводке.
“Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше – спусковой крючок: для крестьян – пушнина, для женщин – аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли”, – сказал он.
- В городах Польши продолжаются протесты, связанные с ограничением права женщин на аборт. На второй день только в столице на улицы вышли около 10 тысяччеловек.
- Накануне в Киеве под зданием посольства Польши в Украине прошла акция протеста, связанная с введением польским правительством запрета на аборты по медицинским показаниям.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на протесты, которые начались в стране после решения Конституционного суда об усилении запрета на аборт. Моравецкий заверил, что под запрет не попадают случаи, когда жизнь беременной женщины оказывается под угрозой. По его словам, это решение касается только “евгенических причин” аборта.