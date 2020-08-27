Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к диалогу с трудовыми и студенческими коллективами, а также с "вменяемыми" представителями оппозиции, но "не с улицей".

Такое заявление он сделал сегодня на совещании в Минске, информирует государственное агентство БЕЛТА.

Лукашенко уточнил, что готов вести диалог, в том числе об обновлении Конституции – в первую очередь “с трудовыми и студенческими коллективами”.

“Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы – это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию – это главный закон в любой стране. И “плясать” надо от Конституции”, – отметил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что никто из представителей власти “не сядет за стол переговоров с улицей”.

“Поэтому давайте садиться – представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов… И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет. Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести”, – объявил Лукашенко.

Кроме того, он допускает возможность такого диалога с “вменяемыми людьми от оппозиции”.

“Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет”, – подчеркнул Лукашенко.