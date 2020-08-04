Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сегодня ему поступила информация о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны.

Об этом он сообщает белорусское издание “Белта”.

“Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим”, – сказал Лукашенко.

По его словам, Россия лжет, когда заявляет, что задержанные в Беларуси 33 членов ППК “Вагнера” следовали в Турцию, Африку и Ливию. “Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была – ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда”.

Напомним, правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.

В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.