Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит организации "живой цепи от Вильнюса до Киева".

Такое заявление он сделал на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, информирует государственное информационное агентство БЕЛТА.

“Интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить “ланцуг” от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек”, – отметил Лукашенко.

В связи с этим он поручил Минобороны Беларуси, МВД и КГБ, а также генпрокурору “категорически не допустить подобных действий”.

“Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона – санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии”, – рассказал Лукашенко.

Как отмечает агентство “Интерфакс-Запад”, в социальных сетях не было никаких призывов проводить акции “от Вильнюса до Киева”.

Скорее всего речь может идти о цепи солидарности от Вильнюса к белорусской границе, которую ранее анонсировал литовский журналист Андрюс Тапинас. Акцию планируют на 23 августа на 19:00, от Кафедральной площади в Вильнюсе до границы с Беларусью.

Журналист напомнил, что 31 год тому назад жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в живую цепь длиной около 670 км, таким образом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс (эта мирная акция называлась “Балтийский путь”).

“Сейчас надо показать, что Литва и Беларусь едины в своей борьбе за свободу, как это было еще во времена Великого Княжества Литовского”, — написал Тапинас на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что оргкомитет акции уже начал работу.

Стоит отметить, что журналист уже отреагировал на заявление Лукашенко о “цепи от Вильнюса до Киева”.

“Мы планировали только короткую цепь свободы от Вильнюса до границ Беларуси, но спасибо за эту отличную идею. Я думаю, у нас есть над чем поработать”, – отметил он в Facebook.