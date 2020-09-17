Лукашенко заявил, что усилит границу с Украиной, с Польшей и Литвой — закроет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерениях закрыть государственные границу со странами Запада и усилить границу с Украиной.

Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня на “Минск-Арене” в белорусской столице состоялся неожиданный концерт под названием “Женский форум “За Беларусь” при участии звезд российской эстрады.

Вероятно, мероприятие является ответом на женское протестное движение, сформировавшееся в стране. В нем принимают участие преимущественно женщины, многие из них — зелено-красными флагами и другой символикой. Трансляцию концерта ведет государственный телеканал АТН.

В момент, когда концерт длился уже более 2 часов, на него пришел Александр Лукашенко. В своем выступлении он рассказал о своем видении того, как прошли выборы и чем вызваны протесты в стране.

Со сцены арены он объявил о намерении закрыть границы со странами Запада и усилить с Украиной.

“Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил — половину армии поставить под ружье, закрыть государственную границу с Западом (прежде всего), с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу (к сожалению) с нашей братской Украиной”, — заявил он.

Кроме того, Лукашенко объявил о необходимости отстроить “общую защиту” совместно с Россией.

“Я вынужден последние дни вместе с президентом России, министром обороны (РФ — ред.) отстроить общую защиту союзного государства. И мы активизировали давно запланированное военное учение”, — сказал он.

Реплики президента присутствующие в зале встречали радостными аплодисментами и возгласами.

Детали по поводу того, когда именно границы будут закрыты или усилены, Лукашенко не сообщал.