Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующие уткнулись в мобильные устройства и через них видят иллюзорный мир.

Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

“Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир”, – отметил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко считает, что оппозиционные источники завышают количество протестующих на улицах.

“Они в 10, а то и в 20 раз увеличивают количество людей на этих демонстрациях или митингах, – заметил Глава государства. – Но вопрос не в этом. Важно, что это за люди. Чего они выходят и чего хотят? А ничего”.