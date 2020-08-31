Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что сейчас в стране "несколько авторитарная система" и ее нужно изменить.

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко попросил Сукало включиться в работу над новой конституцией, а также отметил, что “в Беларуси — самый независимый суд”.

“Поэтому я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко”, — сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Тогда же начались массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.