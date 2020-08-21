Соответствующее заявление он сделал сегодня во время общения с работниками агрокомбината “Дзержинский”, сообщает государственное агентство БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, цель Запада – создать “кордон” из балтийских стран, Беларуси и Украины, чтобы “изолировать Россию”.

“Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались”, – считает Лукашенко.

По его словам, для реализации этих целей якобы создан некий “специальный центр под Варшавой”.

“Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно”, – добавил он.

Лукашенко напомнил, что в этих условиях перебросил военных на западное направление, в частности, в Гродно.

“Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь – гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно… Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска – НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, – ред.) и Союзного государства… Дело не в Лукашенко, а дело в том, что хотят мирную, спокойную Беларусь, которая как кость в горле у кого-то, наклонить, создать санитарный кордон и отделиться от России, изолировать Россию. Конечно, ни я, ни Путин на это никогда не пойдем, и мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения. Мы знаем, откуда идут команды”, – сообщил Лукашенко.

Кроме того, он пообещал разобраться с ситуацией в Беларуси “в ближайшие дни”. По его словам, обстановка “не такая сложная”.

“В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим”, – заявил Лукашенко.