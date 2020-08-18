Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА.
На этот раз Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о результатах его переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном “в части, касающейся ситуации в Беларуси”. Детали разговора не сообщаются.
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Отметим, ранее во вторник Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макрона. По информации Кремля, их инициатором выступала не российская сторона.
Во время разговоров Путин акцентировал внимание на недопустимости “попыток вмешательства извне во внутренние дела” Беларуси и предостерегал от “оказания давления на белорусское руководство”.
- Напомним, первый разговор Путина с Лукашенко на этой неделе состоялась на седьмой день протестов в Беларуси. По его итогам Александр Лукашенко сообщил о своей договоренности с российским лидером о том, что РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 16 августа, на восьмой день протестов, стало известно о еще одном телефонном разговоре между президентами, во время которого обсуждалась возможность создания Организации Договора о коллективной безопасности.
- Американские СМИ сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко может сбежать в Россию в случае свержения его режима.