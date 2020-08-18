Во вторник, 18 августа, между президентами Беларуси и Российской Федерации Александром Лукашенко и Владимиром Путиным состоялся очередной телефонный разговор.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

На этот раз Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о результатах его переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном “в части, касающейся ситуации в Беларуси”. Детали разговора не сообщаются.

Отметим, ранее во вторник Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макрона. По информации Кремля, их инициатором выступала не российская сторона.

Во время разговоров Путин акцентировал внимание на недопустимости “попыток вмешательства извне во внутренние дела” Беларуси и предостерегал от “оказания давления на белорусское руководство”.