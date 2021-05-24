Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав низку законів, які ще більше обмежують свободу преси та масових заходів у країні.

Про це інформує білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА.

Так, Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створять додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ, а також фактично забороняють протести.

Закон про ЗМІ: блокування сайтів та заборона на опитування

Вказаний документ містить наступні положення:

1. Забороняється публікувати у ЗМІ результати опитувань громадської думки щодо суспільно-політичної ситуації, які проводились без акредитації.

2. Не допускається розміщення гіперпосилань на повідомлення і матеріали, що містять інформацію, поширення якої заборонено.

3. Генпрокурор Білорусі, прокурори областей, міста Мінська отримають право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань за публікацію інформації, яка “може завдати шкоди національним інтересам”. Водночас Міністерство інформації зможе без рішення суду закривати ЗМІ.

4. Засновниками медіа у Білорусі більше не зможуть бути іноземні юридичні особи та громадяни, а також юридичні особи з іноземною участю.

5. З’явиться можливість позбавлення акредитації журналіста, якщо ним “порушено встановлений порядок акредитації, або поширено відомості, що не відповідають дійсності”.

6. Закріплюється можливість обмеження доступу до копії інтернет-ресурсу, доступ до якого раніше був обмежений (тобто блокування “дзеркал” заборонених раніше ЗМІ).

Основні положення цього закону набудуть чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Закон про масові заходи: заборона трансляцій і збору коштів

Цей документ передбачає наступне:

1. Всі масові заходи повинні проводитися виключно на підставі дозволу місцевих органів влади.

2. Забороняється збирати кошти для відшкодування штрафів, які правоохоронці наклали за порушення порядку проведення масових заходів.

3. Буде заборонено висвітлювати в реальному часі (в режимі трансляцій) проведення масових заходів, на проведення яких не був наданий дозвіл. Заборона поширюватиметься навіть на журналістів ЗМІ.

4. Журналістам при виконанні своїх обов’язків забороняється виступати організаторами або учасниками масових заходів.

5. Закріплюється відповідальність політичних партій та громадських організацій за заклики їх представників до масового заходу, поки той не отримав дозвіл на проведення.

Основні положення цього закону також набудуть чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Крім того, Лукашенко затвердив зміни до законодавства, які дозволяють обмежувати функціонування мереж електрозв’язку “в цілях запобігання ситуаціям, що створюють загрозу національній безпеці”.

Такі повноваження надаються “оперативно-аналітичному центру при президентові Республіки Білорусь”.

Відтак, держава зможе змінювати режим роботи та тимчасово відключати інтернет чи мобільний зв’язок.