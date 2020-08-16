Об этом сообщает “Белта”.

“Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности”, – говорится в сообщении.

В Кремле также сообщили, что Россия готова оказать помощь Лукашенко в случае необходимости.

“С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности”, – сообщается на сайте Кремля.