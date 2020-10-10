Об этом сообщает издание TUT.BY.
Так, сегодня утром Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Там он встретился с задержанными представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции, в том числе, с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой.
Фото, а также информацию о встрече опубликовал Telegram-канал “Пул первого”, близкий к пресс-службе Лукашенко.
Отмечается, что он 4,5 часа общался с представителями оппозиции в СИЗО. А цель Лукашенко – “услышать мнения всех”.
“Конституцию на улице не напишешь”, – цитирует Telegram-канал слова Лукашенко, адресованные представителям оппозиции.
Как отмечают журналисты TUT.BY, судя по фото, на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров.
За столом находилось как минимум 12 человек помимо Лукашенко.
В СИЗО КГБ находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенных, в том числе Виктор Бабарико.
Стоит отметить, что в Беларуси уже два месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимал этот пост с 1994 года.
Ряд стран мира (в том числе США и страны Евросоюза) легитимность результатов выборов не признали.
Белорусская оппозиция требует проведения новых выборов и конституционной реформы в стране.
18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали координационный совет с целью транзита власти путем проведения новых выборов. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк в связи с этим объявил деятельность совета оппозиции антиконституционной и направленной на захват власти. Было открыто уголовное дело и задержаны несколько представителей координационного совета.
Еще до выборов был задержан один из претендентов на пост президента – экс-глава “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико. Ему предъявили обвинения в экономических преступлениях и поместили в СИЗО.
- 25 сентября страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и насилию против мирных протестующих в этой стране.
- 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. Санкции не были введены против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и центризбиркома. В опубликованном документе указаны 44 человека.
- Беларусь уже отреагировала на санкции Европейского союза против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и ввела ответные.
- Минфин США 2 октября ввел индивидуальные санкции против главы министерства внутренних дел Беларуси и других должностных лиц. В списке только 8 фамилий.
- Украина планирует присоединиться к персональным санкциям, введенным Европейским Союзом против Беларуси.