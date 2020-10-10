Александр Лукашенко, которого ряд стран мира, в том числе и Украина, не признали легитимным президентом Беларуси, в субботу, 10 октября, встретился с лидерами оппозиции в СИЗО.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

Так, сегодня утром Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Там он встретился с задержанными представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции, в том числе, с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой.

Фото, а также информацию о встрече опубликовал Telegram-канал “Пул первого”, близкий к пресс-службе Лукашенко.

Отмечается, что он 4,5 часа общался с представителями оппозиции в СИЗО. А цель Лукашенко – “услышать мнения всех”.

“Конституцию на улице не напишешь”, – цитирует Telegram-канал слова Лукашенко, адресованные представителям оппозиции.

Как отмечают журналисты TUT.BY, судя по фото, на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров.

За столом находилось как минимум 12 человек помимо Лукашенко.

В СИЗО КГБ находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенных, в том числе Виктор Бабарико.

Стоит отметить, что в Беларуси уже два месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимал этот пост с 1994 года.

Ряд стран мира (в том числе США и страны Евросоюза) легитимность результатов выборов не признали.

Белорусская оппозиция требует проведения новых выборов и конституционной реформы в стране.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали координационный совет с целью транзита власти путем проведения новых выборов. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк в связи с этим объявил деятельность совета оппозиции антиконституционной и направленной на захват власти. Было открыто уголовное дело и задержаны несколько представителей координационного совета.

Еще до выборов был задержан один из претендентов на пост президента – экс-глава “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико. Ему предъявили обвинения в экономических преступлениях и поместили в СИЗО.