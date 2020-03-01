В Лувре сообщили, что 1 марта музей не откроет свои двери для посетителей.

Об этом говорится в Twitter музея.

Отмечается, что музей закрыт из-за оперативного совещания, на котором сотрудники Лувра обсуждают вопросы в области здравоохранения и меры профилактики коронавируса. Распоряжение о закрытии Лувра поступило в соответствии с инструкциями французских министров.

“Приносим свои извинения за доставленные неудобства”, — добавили в пресс-службе.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом во Франции составляет около 100 человек.

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