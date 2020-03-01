Об этом говорится в Twitter музея.
Отмечается, что музей закрыт из-за оперативного совещания, на котором сотрудники Лувра обсуждают вопросы в области здравоохранения и меры профилактики коронавируса. Распоряжение о закрытии Лувра поступило в соответствии с инструкциями французских министров.
“Приносим свои извинения за доставленные неудобства”, — добавили в пресс-службе.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом во Франции составляет около 100 человек.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Ранее правительство Австралии заявило о готовности выделить два миллиона австралийских долларов на разработку вакцины против коронавируса из Китая. Эта сумма равна 1,3 миллиона долларов США.