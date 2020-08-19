На этих выходных, 22-23 августа состоится юбилейный Львовский полумарафон 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online. Из-за пандемии многотысячный забег состоится в онлайн-формате, сообщает компания-организатор Run Ukraine.

Забеги в онлайн-формате стали популярны среди любителей спорта во время карантина. Такие забеги проходят без массового старта и столпотворения людей, а значит, не нарушают условия карантина. Каждый желающий в день мероприятия выходит на пробежку – по любому удобному для него маршруту – и на финише получает медаль.

Так, пробежать Львовский полумарафон можно даже за пределами Львова, и даже Украины. 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online, кроме Украины, будут бежать еще в 21 стране: Австрии, Азербайджане, Бельгии, Беларусе, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Кубе, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Румынии, Словакии, США, Турции, Чехии и Эстонии.

“Все, кто готовился к Львовскому полумарафону, ожидали стартового выстрела, массового старта в центре Львова и волонтеров с медалями на финише. Все это будет, но не в этом году. На этот раз от каждого бегуна зависит, каким станет его личный Львовский полумарафон. Кто-то приедет из другого города, чтобы пробежать его именно здесь, во Львове. Кто-то позовет друзей, которые натянут финишную ленту и наденут ему на шею медаль. Каждый будет бежать о своем, по своей собственной причине и по зову сердца”, – считает генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Титульным партнером забега неизменно остается компания “Молокия”.

“Символично, что забег, посвященный культурной столице Украины, проходит именно в День Государственного Флага Украины, 23 августа. Где бы бегуны ни были – каждый из них так или иначе будет бежать с сердцем в “місті Лева”, и расстояние не будет иметь никакого значения. Бежать вместе – это не обязательно быть рядом, надо быть просто объединенными бегом, – убеждена директор по маркетингу компании “Молокия” Юлия Демчик. – 5-й год подряд мы, компания “Молокия”, поддерживаем беговое движение в Украине, и на собственном примере показываем: чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом и правильно питаться. Мы счастливы, что именно эта идея объединит тысячи участников в разных уголках мира”.

К беговому празднику присоединяться и известные артисты, блогеры и лидеры мнений. 22-23 августа на старт MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON Online выйдут телеведущие Маричка Падалко, Александр Попов, Слава Варда, участница группы А.Р.М.І.Я. Светлана Сафронова, солист группы “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, бегунья-киборг Татьяна Воротилина, тренерка и писательница Мари Карачина.

Также в забеге примут участие заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко и начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин.

Чтобы присоединиться к Львовскому полумарафону и получить дизайнерскую медаль, не нужно быть профессиональным спортсменом – достаточно иметь желание и немного свободного времени 22-23 августа.

В день мероприятия нужно выйти на пробежку, включив любое беговое приложение на телефоне. Все бегуны, которые преодолеют дистанцию, получат медали, которые приедут к ним по почте.

Выбрать комфортную для себя дистанцию и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия https://lvivhalfmarathon.org/