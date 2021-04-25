На Львівщині послабили жорсткі протиепідеміологічні заходи та перевели область із "червоної" до "жовтої зони" карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у Telegram.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами засідання комісія вирішила скасувати з 00:00 26 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки”, – написав Немчинов.

Карантин в Україні