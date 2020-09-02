Львовский международный BookForum, который в этом году состоится онлайн, объявил программу.

Об этом сообщается на сайте форума.

27 BookForum продлится с 16 по 20 сентября.

Фокусное тема фестиваля – «Перепись населения: знать, кто мы есть”. Ее куратором стала литературознавиця и критик Анна Улюра.

Программная директор 27 BookForum София Челяк рассказала, что каждое мероприятие программы будет отвечать на один из вопросов опросника.

“В этом году мы сформировали программу по вопросам переписи населения. Каждая дискуссия, чтение, разговор, лекция – это ответ на один из 8 вопросов опросника. Все спикеры и спикеркы в программе – не случайны. Они готовы честно отвечать, а мы – слушать”, – сказала она.

Кроме того, вокруг 27 BookForum объединились шесть литературных фестивалей, которые будут проводить события в пределах спецпроектив: Мистецький Арсенал, Художественный фестиваль “И”, Крымский инжир, Translatorium, Остров Европы и Meridian Czernowitz.

Также фестиваль трансформировал “Ночь поэзии и музыки non-стоп” – 19 сентябрьские события состоится онлайн, каждый сможет устроить домашнюю вечеринку.

Почетной гостьей фестиваля станет легендарная американская писательница и музыкант Патти Смит. Специальные гости – мексиканская писательница Фернандо Мельчор, австралийская писательница Хизер Моррис, британский писатель Питер Померанцев.

Все события фестиваля бесплатные. Онлайн-трансляции будут проходить на сайте bookforum.ua. С полным списком мероприятий можно ознакомиться по ссылке.