Об этом Зеленский сообщил во время посещения шахты “Межиричанская” в городе Червоноград, сообщает корреспондент #Букв.

“Хочу сказать, почему именно этот человек. У нас все области не простые, у нас есть ваш человек – львовянин – Максим Козицкий, он закончил много различных вузов, и медицинский университет Львовский и Киево-Могилянку закончил, и университет имени Франко закончил, то есть человек опытный, профессиональный, искали сильного менеджера, 20 лет опыта и менеджерского. Прошел с самого начала до самого высокого уровня … Вот, он здесь”, – сказал Президент и вручил новому главе Львовской ОГА удостоверение.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським шахти «Межирічанська» (м.Червоноград). Президент України Володимир Зеленський відвідує шахту «Межирічанська» в місті Червоноград, що на Львівщині. Опубликовано Офіс Президента України Четверг, 6 февраля 2020 г.

Стоит отметить, что Максим Козицкий родился в 1981 году во Львове. Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности “лечебное дело” (магистр медицины). Также окончил Национальный университет “Киево-Могилянская академии” по специальности “менеджмент организаций” и Львовский национальный университет им. Ивана Франко (“специалист по учету и аудиту”).

Работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах был членом наблюдательного совета, с 2010 до 2014 года заместителем генерального директора по общим вопросам ООО “Укрнефтегазинвест”. В 2014-2016 годах Козицкий был заместителем генерального директора ООО “Прикарпатская энергетическая компания”.

Последнее время Козицкий был директором компании “Эко-Оптима”, которая занимается установкой ветровых и солнечных электростанций. По данным СМИ, его отец Зиновий Козицкий является довольно известным львовским бизнесменом. Кроме альтернативной энергетики он занимается добычей нефти и газа, ему принадлежит и первый львовский минуципальний велопрокат NextBike.