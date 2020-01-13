Служба безопасности Украины установила лиц, которые от имени журналистов по электронной почте отправляли угрозы в Генконсульство Польши во Львове.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что на электронный адрес Генконсульства Польши во Львове от имели местных журналистов присылали сообщения с угрозами. По данному факту правоохранителями было заведено уголовное производство по ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как удалось выяснить в рамках расследования, авторами электронных писем были двое львовян, которых местные журналисты уличили в противоправном изготовлением польских документов для граждан Украины.

“Они оформляли заказчикам “Карту поляка” на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства. После обнародования в местных СМИ материалов, разоблачающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований”, — сообщили в СБУ.

По месту жительства злоумышленников провели обыски, в результате которых удалось обнаружить крупную сумму наличных и ноутбук, с которого отправлялись письма с угрозами.

“В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тысяч евро. В ноутбуке злоумышленников сотрудники Службы обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и направляли письма от имени журналиста, с угрозами в адрес польского Генконсульства. На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове”, — говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.