Об этом сообщают #Буквы.
В пятницу, 3 июля, пресс-служба Львовского городского совета проинформировала, что заполненность больниц, в которых лечат больных COVID-19, достигла 95%.
“Сейчас мы видим определенную стабилизацию. Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем ежедневно пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает”, — сообщил глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” заявил, что загруженность больниц в регионе вдвое меньше.
“На самом деле по состоянию на утро во Львовской области загруженность 47% была… Если за день я не видел и проинформировали… Но это невозможно. Потому 47%”, — сказал он.
Глава правительства также сообщил, что в среднем по стране больницы первой волны заполнены на 40%.
“На данный момент по аппаратам ИВЛ менее 7% занято. Коек хватает. Есть только Закарпатская область, где мы были вынуждены включить в работы больницы второй волны. Во всех остальных областях загруженность мест в больницах менее 40%”, — заверил он.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- В Украине по состоянию на 3 июля подтверждено 46 763 случая COVID-19, за сутки обнаружили 876 новых случаев.
- Ознакомиться с ситуацией по областям можно в материале.