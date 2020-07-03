Львовский горсовет проинформировал, что больницы для лечения пациентов с COVID-19 заполнены на 95%. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что больницы региона загружены только на 47%.

Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 3 июля, пресс-служба Львовского городского совета проинформировала, что заполненность больниц, в которых лечат больных COVID-19, достигла 95%.

“Сейчас мы видим определенную стабилизацию. Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем ежедневно пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает”, — сообщил глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” заявил, что загруженность больниц в регионе вдвое меньше.

“На самом деле по состоянию на утро во Львовской области загруженность 47% была… Если за день я не видел и проинформировали… Но это невозможно. Потому 47%”, — сказал он.

Глава правительства также сообщил, что в среднем по стране больницы первой волны заполнены на 40%.

“На данный момент по аппаратам ИВЛ менее 7% занято. Коек хватает. Есть только Закарпатская область, где мы были вынуждены включить в работы больницы второй волны. Во всех остальных областях загруженность мест в больницах менее 40%”, — заверил он.